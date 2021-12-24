BIST 1.828
DOLAR 11,53
EURO 13,07
ALTIN 672,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Abone ol

Hava sıcaklığın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk'un donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıyıp, kendilerine görüş alanı açtığı görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahman Dilipak seçim senaryolarını yazdı: 2 vekil vefat etse...
Abdurrahman Dilipak seçim senaryolarını yazdı: 2 vekil vefat etse...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul zamanı
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul zamanı
Japon bilim insanları geliştirdi! ALS hastalığına çare bulundu
Japon bilim insanları geliştirdi! ALS hastalığına çare bulundu
Alaeddin Yavaşca kimdir kısaca hayatı kaç yaşında öldü?
Alaeddin Yavaşca kimdir kısaca hayatı kaç yaşında öldü?
Japonya'da hükümet imparatorluk tahtının istikrarı için iki çözüm teklif etti
Japonya'da hükümet imparatorluk tahtının istikrarı için iki çözüm teklif etti
Faruk Tınaz çocuğu var mı kaç kere evlendi Faruk Tınaz eşleri
Faruk Tınaz çocuğu var mı kaç kere evlendi Faruk Tınaz eşleri
THY'de zam oranı belli oldu enflasyon farkına ek yüzde 60 maaş zammı alacaklar
THY'de zam oranı belli oldu enflasyon farkına ek yüzde 60 maaş zammı alacaklar
Adana'da seyir halindeyken bir anda durup aracını yaktı! Sebebi ise bakın ne
Adana'da seyir halindeyken bir anda durup aracını yaktı! Sebebi ise bakın ne
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bana göre EYT'liler haklı, maç içinde kural değişmez
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bana göre EYT'liler haklı, maç içinde kural değişmez