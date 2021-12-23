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CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu! AK Partili Elitaş'ın açıklaması bomba

CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu! AK Partili Elitaş'ın açıklaması bomba

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te yaptığı konuşma sırasında cüzdanını unuttu. Ağbaba'nın ardından kürsüye gelen AK Partili Mustafa Elitaş, unutulan cüzdanı görünce önce şaşırdı, sonra da "Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul'da yasa görüşmeleri devam ederken, ilginç anlar yaşandı.

Konuşma için kürsüye gelen CHP'li Veli Ağbaba ayrılırken cüzdanını unuttu. Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüde cüzdanı görünce Ağbaba'ya yüklendi.

Ağbaba'ya "cüzdanını gel al" diyen Elitaş "Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Cüzdanını kürsüde unuttu

TBMM Genel Kurul'da yasa görüşmeleri devam ederken, söz alan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, kürsü konuşması sırasında sözü ekonomiye getirdi. Cebinden para çıkartarak ekonomiye dikkat çekti. Konuşmasını tamamladı kürsüden ayrıldı ama cüzdanını kürsüde unuttu.

Veli Ağbaba'ya cevap AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş cevabını ise Veli Ağbaba'nın kürsüde unuttuğu cüzdan üzerinden verdi.

Elitaş'tan Ağbaba'ya cüzdan tepkisi

"Sayın Ağbaba şurada paraları saydınız, ardından espri yaptınız. 'AK Partililer bu parayı alır, götürür' dediniz. AK Partililer mert adamdır, güvenilir adamlardır. Şu ne? CHP Milletvekili Ağbaba'nın cüzdanı. Cüzdanına sahip olamayan adam, bütçeye nasıl sahip olacak" dedi.

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