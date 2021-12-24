Döviz ve kripto para varlıkları Mancium Token ile kolayca takas edilebilecek!

Manc, oyun içerisinde elde edilen Manc Tokenları kolay bi şekilde döviz ve kripto para varlıklarıyla takas edilebilmesini olanaklı hale getirmektedir. Bu, Mancium tokenin kullanıcılarına sunduğu yüzlerce avantajdan sadece birisidir.

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Mancium Token, oyuncularına sayısız avantaj sunmaktadır. Oyun geliştrici gençleri teşvik etmek amacıyla kurulan Manch School'dan NFT pazarına açılması, metaverse felsefesine adapte olmasında bağış yapılmasının önünün açılmasına kadar yüzlerce avantaj ve fırsat haberi Manc Token ile mümkün hale gelmektedir.

Öte taraftan oyun içi alım satımlarda (exchange) kullanılabilecek değerli maden ile oyunculara da hediye tokenler dağıtılacaktır. Böylece her oyuncu şirketin yatırımcısı haline getirilmektedir. İşte tüm bu avantajlar gibi ticareti kolaylaştırmak adına Manc Token, istenilen döviz ve kripto birimleriyle de kolaylıkla ve hızlı bir şekilde takas edilebilecektir.

NFT Koleksiyonu Oluşturulabilecek

Mancium Token, game içerisinde kullanılan item ve aksesuarları dizayn edilebilir şekilde kullanıma sunacak ve oluşturulan eserleri NFT olarak pazara açacak. NFT oyun tasarımcılarının kendi kolesksiyonlarını oluşturmasına da ayrıca olanak sağlayacak. Şirket, kendi oluşturduğu koleksiyonlardan, oyunculara ise NFT ödüller dağıtmayı hedefliyor.

İşlem Sınırı Bulunmayacak

Blok zinciri kullanıcıların bankalar veya merkezi denetleyiciler olmadan finansal işlem yapmasına olanak sağlamaktadır. Mancium Token, oyun ekosisteminde blockchain teknolojisinden yararlanarak, kripto takası yapabilme imkanı sunmaktadır. Bu da Manc tokenin bilinen diğer avantajlarından birisidir.

Ayrıca oyuncular oyun içersinde seviye geçmek, yeni haklar elde etmek ve farklı özelliklerden faydalanmak için de Mancium tokenları kullanabilir. Bunun yanı sıra blok zinciri teknolojisi ile oyuncuların oyun içerisinde sunulan para birimlerini kripto paraya dönüştürmesine izin verebilir.