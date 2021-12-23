Sivas sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesi önceki gece sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Kızılırmak'ın donduğu ilçedeki binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre; önceki gece sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Sivas'ın İmranlı ilçesini sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.

Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde sıfırın altında 23,9 ölçülürken Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyünde sıfırın altında 23,5 olarak kaydedildi.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Sivas merkez ve diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.