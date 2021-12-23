CHP'li Veli Ağbaba: Sahte içki tüketiminin vergilerin yüksekliğinden kaynaklanıyor

Sahte içki üreten ve satanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM'ye sunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sahte içki tüketiminin vergilerin yüksekliğinden kaynaklandığını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba, sahte içkiye bağlı ölümleri araştırmak için parti içinde komisyon kurduklarını dile getirerek komisyon üyeleriyle birlikte ölümlerin yaşandığı şehirleri ve aileleri ziyaret ettiklerini ve buna göre rapor hazırladıklarını söyledi.

"Vergiler artınca halk sahte rakıya yöneldi"

CHP'li Ağbaba, sahte içkiden ölümlerin Türkiye'den başka ülkede yaşanmadığını, bunun ciddi sorun olduğunu ve resmi kayıtlara göre son 15 günde 65 kişinin sahte içkiden öldüğünü söyledi.

Ağbaba, 10 Aralık'tan itibaren 19 kentte sahte içkiye bağlı ölümlerin yaşandığını kaydederek, "Alkol ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) arttı ve buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi. Düşük gelirli tüketiciler sahte rakı ya da viskiye yöneldi. Ölüm tacirleri seri üretime geçti. İnternetten kapıya kargolu teslimatlar başladı. Ölüm kargo ile geliyor. İnsanları öldüren zehri almak bu kadar kolay. Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dışında böyle toplu ölüme yol açan başka bir şey yok" diye konuştu.