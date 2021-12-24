Meral Akşener: Her gün sınanıyoruz AK Parti insanlık suçu işliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Kalkınma Kongresi’nde yaptığı konuşmada "Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun" dedi ve AK Parti'nin insanlık suçu işlediğini iddia etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Kalkınma Kongresinin 1. oturumunda konuşuyor.

Sözlerine iktidarı eleştirerek başlayan Akşener, “Ülkemiz uzun zamandır ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin bayraktarlığını üstlenmiş bir iktidar tarafından yönetiliyor. Bu abuk zihniyetin milletimize yaşattıklarına maalesef şahit oluyoruz. Adeta her gün sınanıyoruz, Allah yardımcımız olsun. Olan devletimizin itibarına, memleketimizin kaynaklarına oluyor. Bu düzene dur demek için yoksullukta değil zenginlikte eşitlenen zengin mutlu ve huzurlu bir Türkiye hayalimizi gerçekleştirmek için önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasında satır başları:

Büyükşehir Belediye Başkanlarımız başta olmak üzere göstermiş oldukları çabalarını takdirle izliyoruz. Kongrenin 2. başlığı kapsayıcılık. Eğer ben İzmit'in Gündoğdu ilçesinde doğan bir kız çocugu olarak karşınızdaysam bunu milletimize devletimize ve Cumhuriyete borçluyum. Ama bunu şu an iktidar gençlerimize bunu sunamıyor. Gelir eşitsizliği pandemiden önce arttı ve devletin kapsayıcılığını yerine getiremiyor.

AK Parti işe çeki düzen vermek yerine ülkedeki sığınmacıların kötü şartlarda çalışmalarına göz yumarak insanlarımızın işsiz kalmasına izin veriyor. Göz göre göre AK Parti insanlık suçu işliyor.

İYİ Parti olarak işsizlik döngüsünü kıracağız. İyi ve yeni şirketleri destekleyeceğiz. Eğitimde kurumsal alt yapıyı değiştireceğiz. Ülkeyi bu vasatlıktan kurtaracağız. İYİ Parti iktidarı hazır. İYİ Parti sizlerden aldığı güçle eşitlendikçe iyi bir ülke inşa etmeye hazır.