Burak Kut eşi kimdir Cansen Yeni kaç yaşında ne doktoru?

Sevilen şarkıcı 48 yaşındaki Burat Kut'un eşi Doktor Cansen Yeni'ye sosyal medyadan gelen 'çok çirkinsin' mesajı günün konusu oldu. Tepki çeken bu yoruma Cansen Yeni'nin cevabı ise 'kapak' oldu. Peki Burat Kut'in eşi Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında ne ne doktoru

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Türk Pop Müziği'nin 90'lara damgasını vuran isimlerinden Burak Kut'un eşi Doktor Cansen Yeni'ye gelen bir mesaj günün konusu oldu. 2011'de estetisyen Doktor Cansen Yeni ile nikah masasına oturdu ve aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Cansen Yeni, takipçisinin "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi" şeklindeki yorumuna yanıt verdi.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut (48) yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran şarkıcı, hayranları tarafından sosyal medyada da ilgiyle takip ediliyor.



'Bebeto' lakaplı Burak Kut ile Doktor Cansen Yeni, 2011'de hayatlarını birleştirmiş, aynı yıl ilk çocukları Aden Bucak’ı kucaklarına almıştı.

10 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Cansen Yeni Kut, son olarak sosyal medyada takipçisinden gelen bir yoruma verdiği cevapla adından söz ettirdi.



Allah çirkin şansı versin: Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Cansen Yeni Kut, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi:

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."

Armağan Çağlayan’ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Burak Kut, şöhretin zirvesinde olduğu dönemde başına gelen ilginç olayları anlatmıştı.

Ünlü popçu, "Ataköy’de oturuyorum, bir gece kapıda bekliyorlar. 'Beklemeyin, çekimim var' diyorum, gidiyorum. Döndüğümde biri 9-10 gibi hala kapıdaydı. Eve aldım, 'hayranımızdır biraz daha konuşalım' diye. Konuştukça anladım ki evden kaçmış. Aldım arabayla evine bıraktım. Kapıyı atletli bir abimiz açtı ‘sen misin Burak Kut?’ diye beni sopayla kovaladı" demişti.



Kut, "Arabayla patinaj yapıp kaçıyorum. Psikolojik tedavi safhasına gelen birçok insan vardı. Yemek yerken masaya bir tabak daha koyuyorlarmış, kendi kendilerine 'Burakcım sen de yer misin?' falan diyorlarmış" ifadelerini kullanmıştı.