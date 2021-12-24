Macron ve Draghi AB’de yatırımı artırmak için mali kurallarda reform istedi

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yatırım harcamalarının artırılması için Avrupa Birliği’ndeki (AB) mali kurallarda reforma gidilmesi çağrısı yaptı.

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İki lider bunu gerçekleştirirken kamu borçlarının düşürülmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Draghi ve Macron, Financial Times gazetesinin haber sitesinde ortak kaleme aldıkları makalede “Kuralların pandemiye yönelik yanıtımızın önünde durmasına izin verilemeyeceği gibi, yine bu kurallar gerekli tüm yatırımları yapmamızı da engellememeli.” dedi.

Fransa'ya göre, Maastricht kriterleri eskidi

Macron, 9 Aralık’ta yaptığı bir açıklamada, ülkesinin AB dönem başkanlığı sırasında Euro Bölgesi'nde para politikalarını belirleyen Maastricht kriterlerini tekrar tartışmaya açacağı ve burada reforma gidilmesi için çalışacağı mesajını vermişti.

Macron, kamu borçlarının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3’ünün geçmemesiyle ilgili kriteri “modası geçmiş” bir kural olarak nitelemişti.

Fransa’nın borçlarının yüzde 3’ü sürekli geçmesi Paris ve Brüksel arasında yıllardır ciddi sorun yaratıyor.

Konu ile ilgili reform yapılması konusunda İtalya’nın desteğini de alan Macron, olağanüstü pandemi koşulları sonrasında bir kurtarma bütçesi hazırlanması konusunda çekincelerini ifade eden AB ülkelerini de bir kez daha doğrudan hedef aldı.



İki lider yazdıkları ortak makalede, “Borçlanma seviyemizi düşürmemiz gerektiğine hiç şüphe yok. Ancak bunu ne yüksek vergilerle, ne sürdürülemeyecek sosyal harcamaları kısarak ne de yaşatılamayacak mali uyum ayarlamalarıyla yapamayız.” denildi.

AB içinde mali kriterlerin, rekabet ve ticaret kuralları da dahil olmak üzere aynı zamanda dönemin zorluklarına göre yeniden uyarlanması gerektiği vurgulanan makalede, bunun için AB bütçe kuralları da dahil olmak üzere gerekli değişikliklerin yapılması istenerek, şu görüşlere yer verildi:

“Gelecek için daha fazla bir hareket alanına ve gerekli harcamaları yapmaya ihtiyacımız var. Gelecek nesillerin refahına ve uzun vadeli büyümeye inkar edilemez bir şekilde fayda sağlayan bu tür yatırımları finanse etmek için artırılan borç, bu tür kamu harcamalarının aslında uzun vadede borç sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğu göz önüne alındığında mali kurallar tarafından desteklenmeli."

Macron’un makamından alınan bilgiye göre, Fransa AB dönem başkanlığı sırasında üye ülke liderleri arasında yatırım ihtiyaçlarıyla ilgili gayriresmi bir zirve düzenlemeyi hedefliyor.