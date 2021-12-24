Düşüş sürecek mi? 13 TL'nin altına düşen dolar kuru hangi seviyelere kadar iner Tonguç Erbaş açıkladı

TÜRKİYE'de dolar kurunda yaşanan düşüş devam ediyor. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş da yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Erbaş, döviz hareketlerinde yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı olacağının altını çizdi. Dolar kaça kadar düşer? İşte o çarpıcı değerlendirme...

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Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş dolarda yaşanan düşüşe yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Piyasada ve kurda çok büyük oynaklık beklemediğini belirten Erbaş, "Kurun 5-6 Türk Lirası'na düşmesini beklemem ve bunu istemem de. Bize istihdam ve büyümeyi sağlayacak zamanı kazanmak açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Yıl sonu kapanışına ilişkin de konuşan Tonguç Erbaş, Türk Lirası'nın daha da değerleneceğini belirtti. Erbaş şu değerlendirmelerde bulundu:

3 aylık bir süre içinde mevduat ve tarihsel açıdan baktığımızda Türk Lirası tarafından kalınacak gibi duruyor. Kurdaki yükselişin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Kurdaki geri çekilme sonrası yeni yılın ilk aylarında büyüme ve ihracat rakamlarıyla birlikte Türkiye'ye bir fon girişi olacak. Yeni gelişmeler yeni model ile birlikte gelecek. Piyasada ve kurda çok yüksek oynaklıklar beklemiyorum. Kurun 5-6 Türk Lirası'na düşmesini beklemem ve bunu istemem de. Bize istihdam ve büyümeyi sağlayacak zamanı kazanmak açısından önemli.

Yıl sonu kapanışı ne olur?

Geçen yılın kapanışı 7.30 civarındaydı. Bir süre daha 11 TL-14 TL arasında gidip gelebilir. Cari fazla tarafında yaratılmak istenen gelişmeler sonuçlanıp devamı gelirse Türk Lirası daha da değerlenir.

Nereye kadar devam edebilir bilmiyorum ama yukarı doğru hareketler kısıtlı olacaktır. Kur ve para birimimiz değer kazandıkça biz 5-6-7 liralara gidebiliriz.

Ama bu sefer orayı da dengelemek için başka şeyler yapmalıyız. O açıdan belirlenebilir ve doğal süreçlerle para birimi değerlenmesi olabilir.