BIST 1.848
DOLAR 11,64
EURO 13,17
ALTIN 686,26
HABER /  EKONOMİ

İngiliz ekonomist Timothy Ash: Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı

İngiliz ekonomist Timothy Ash: Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide açıkladığı yenin kararlar sonrası dolar kurundaki sert düşüş dünyaca ünlü ekonomistleri de şaşkına çevirdi. İngiliz ekonomist Timothy Ash, “Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi gecesi TL'yi güçlendirecek yeni ekonomik kararları açıklaması sonrası, dolar 18 TL'den 11 liraya kadar düştü. Yaşanan bu gelişme birçok yabancı ekonomisti şaşırttı. 

Ünlü ekonomist Timothy Ash ve Robin Brooks, Twitter hesaplarından bir paylaşımda bulunarak şaşkınlıklarını bir kez daha dile getirdiler.

Teorileri yeniden yazdı

Timothy Ash attığı bir tweette “Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı.” açıklamasında bulundu.

Ash daha önce de "30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim" demişti.

Bir diğer yorum da ünlü ekonomist, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brookstan geldi:

"Türkiye'de döviz müdahalesi ve Lira'daki bazı hareketler hakkında çok fazla konuşulması olağandışı bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Ancak, bugün itibarıyla 10 Aralık'a kadar olan ve yüksek kalitede olan resmi rezerv verileri, TCMB'nin ne spot ne de vadeli döviz rezervlerinde herhangi bir düşüş göstermemektedir.

Son haftalardaki panikte kaybolan Türkiye'nin ödemeler dengesi, hiç bu kadar güçlü olmadı. Türkiye'de nadir görülen bir cari açık yok ve bir yıllık bir ufukta, döviz rezervleri aşağı değil yukarı yönlüdür."

İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur korumalı hesaplar için yeni açıklama! Katılım sınırı ne? Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin açıklama Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı Dolar/TL kuru hedefi açıklandı Hazine Bakanlığı'na yakın kaynak Reuters'a konuştu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı
Foto Galeri 21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener açıkladı! "Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip"
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener açıkladı! "Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip"
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 106 milyon ödeme
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 106 milyon ödeme
Bergen ne zaman kaç yaşındayken öldü Bergen hayatı kısaca
Bergen ne zaman kaç yaşındayken öldü Bergen hayatı kısaca
Bergen'in kocası yaşıyor mu Halis Serbest son hali nasıl?
Bergen'in kocası yaşıyor mu Halis Serbest son hali nasıl?
Sivas'ta 1 ton 800 kilo ele geçirildi! Kaynağı belirsiz kaşar peyniri
Sivas'ta 1 ton 800 kilo ele geçirildi! Kaynağı belirsiz kaşar peyniri
Talep patlaması oldu fiyatlar 1500 TL'ye çıktı: Yılbaşından sonra fiyatlar mecbur artacak
Talep patlaması oldu fiyatlar 1500 TL'ye çıktı: Yılbaşından sonra fiyatlar mecbur artacak
'Büyük çöküşler bazen nimettir' diyen İslam Memiş'ten 'Şeytana uyup satmayın' uyarısı geldi
'Büyük çöküşler bazen nimettir' diyen İslam Memiş'ten 'Şeytana uyup satmayın' uyarısı geldi
Meral Akşener: Her gün sınanıyoruz AK Parti insanlık suçu işliyor
Meral Akşener: Her gün sınanıyoruz AK Parti insanlık suçu işliyor