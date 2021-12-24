Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide açıkladığı yenin kararlar sonrası dolar kurundaki sert düşüş dünyaca ünlü ekonomistleri de şaşkına çevirdi. İngiliz ekonomist Timothy Ash, “Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi gecesi TL'yi güçlendirecek yeni ekonomik kararları açıklaması sonrası, dolar 18 TL'den 11 liraya kadar düştü. Yaşanan bu gelişme birçok yabancı ekonomisti şaşırttı.

Ünlü ekonomist Timothy Ash ve Robin Brooks, Twitter hesaplarından bir paylaşımda bulunarak şaşkınlıklarını bir kez daha dile getirdiler.

Teorileri yeniden yazdı

Timothy Ash attığı bir tweette “Erdoğan tüm teorileri yeniden yazdı.” açıklamasında bulundu.

Ash daha önce de "30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim" demişti.

Bir diğer yorum da ünlü ekonomist, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brookstan geldi:

"Türkiye'de döviz müdahalesi ve Lira'daki bazı hareketler hakkında çok fazla konuşulması olağandışı bir hareketlilik olduğunu gösteriyor. Ancak, bugün itibarıyla 10 Aralık'a kadar olan ve yüksek kalitede olan resmi rezerv verileri, TCMB'nin ne spot ne de vadeli döviz rezervlerinde herhangi bir düşüş göstermemektedir.

Son haftalardaki panikte kaybolan Türkiye'nin ödemeler dengesi, hiç bu kadar güçlü olmadı. Türkiye'de nadir görülen bir cari açık yok ve bir yıllık bir ufukta, döviz rezervleri aşağı değil yukarı yönlüdür."