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Merkez Bankası üçüncü gün kur rakamlarını duyurdu! Düne göre biraz yükseldi

Merkez Bankası üçüncü gün kur rakamlarını duyurdu! Düne göre biraz yükseldi

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için bugün geçerli olan dolar alış kurunu 11,6738 olarak duyurdu. Dün kur 11,63 seviyesindeydi.

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Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için bugün geçerli olan dolar alış kurunu 11,6738 olarak duyurdu.

İkinci gün kurlarında Dolar seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.

TCMB'nin yeni sistem için her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru açıklayacağı duyurulmuştu.İlk gün rakamında dolar alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak; Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklanmıştı.

Kur korumalı mevduat sisteminde 3, 6, 9 ve 12 aylık hesaplar açılabiliyor. Vade sonunda en az Merkez Bankası'nın politika faizi (şu an yüzde 14) kadar faiz geliri elde edilebiliyor. Sisteme göre kurda artış olması durumunda aradaki kur farkı da hesaba yansıtılıyor. 

Güne nasıl başlamıştı?

Dün günü 11,35 seviyelerinde kapatan dolar/TL bugün güne 11,53 seviyelerinde başladı. 

Euro ise 13,08 seviyesinde yer alıyor. 

Dolar kuru dün 10,25 seviyesine gerileyerek 11'in altına indi. 

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