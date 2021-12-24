AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' konusundaki sözlerine tepki göstererek "Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampında basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hepimize üzüntü veren olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza talimatlar verildi. Çocuklar ve savunmasız insanlar bazı sıkıntılı durumlar yaşadılar, hepimizi üzen acılı durumlar gerçekleşti. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir.

Daha insani, insanın doğayla iç içe olacağı yatay mimari de önemli. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış konuşmasında yeşil mutabakattan bahsetti. Çeşitli uygulamalarımız yeşil devrimin hayata geçirilmesi için hazır. Belediyelerimizin yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Belediyelerimiz, pandemide vatandaşlarımıza ulaşmak için çok önemli gayretleri oldu. Belediyelerimiz devletin faaliyetlerine katkı sağladı. Belediyelerimiz bu sınavı Türkiye'de başarıyla verilmesi için önemli çalışmalar ortaya koydular.

Seçimlere doğru giderken hem genel hem yerel seçimlerin zamanında yapılması politikamızın altını çizerek, bu süreyi son derece iyi değerlendirmelerini ifade ettik.

AK Parti belediyeleri olarak seçim çalışmalarını güçlü bir şekilde yürütüyorlar.

Kılıçdaroğlu'na elektrik tepkisi

Hikaye bizim memlekette Adana'da devam ediyor. Seyircisi ne kadar bilmiyorum senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi. Siyasi açıdan rüşvet ve şantaj, etikle bağdaştırılamaz. Bize şu belediyeyi verirseniz, oy verirseniz demek siyasi açıdan kabul edilemeyecek ifadeler. İkincisi bu açıklamaların ardından bir çok arkadaşımız şu çağrıyı yaptı. Belediyeler siz de, madem yapacaksınız kendi belediyeleriniz de bunu yapın. Şimdi de taşlık arazi yok diyorlar. Tutarsızlık üstüne tutarsızlıktır. Bu siyasetçinin mahçup olması lazım.