Silahlanan Yunanistan'a Hulusi Akar'dan çağrı!

Yunanistan'ın adalarda ve sınır bölgelerinde yaptığı askeri yığınaklar için konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın silahlanma çalışması beyhude bir gayrettir. TSK, milletimizin menfaatlerini korumakta azimli ve kararlıdır" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarıyla ilgili "Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını da vurgulayan Bakan Akar, "Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bölgelerde girilmedik yer kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlığının 'Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Akar, kazanılan önemli başarılardan dolayı tüm personeli kutladı. "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğine, caydırıcılığına, saygınlığına katkı sağlayan tüm personelimizin başımızın üzerinde yeri vardır" diyen Akar, hem bölgede hem dünyada hassas bir dönemden geçildiğini, belirsizlik ve risklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini söyledi.

TSK en yoğun günlerini yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline gelen Türkiye'nin gelişmeler karşısında proaktif tedbirler aldığını bildiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak vazifemiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, savunmasını sağlamak, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve bekamızı sürdürmek için karada, denizde ve havada üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmektir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını vurgulayan Akar şöyle konuştu:

"Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bölgelerde girilmedik yer kalmadı, kalmayacak. Pençe serisi harekatlarla çok yoğun şekilde zorlu arazi ve hava şartlarında büyük kahramanlık gösteren Mehmetçik, teröristleri adım adım takip etmekte, bütün mağaralarına, inlerine, barınaklarına, sığınaklarına girerek kontrolü sağlamaktadır. Oradaki tek hedefimiz teröristlerdir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek."

Yapay iddialarla Türkiye'yi yayılmacı olarak gösteriyor

Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ege'de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile problemlerimiz var. Bütün bu problemlere karşı bizim söylediğimiz şey: Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde görüşmelerle, diyalogla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesidir. Maalesef Yunanistan'daki belli siyasiler, bu konuda son derece saldırgan eylemlerini ve söylemlerini aralıksız sürdürüyor. Son derece yapmacık, yapay iddialarla Türkiye'yi yayılmacı olarak göstermek istiyor”

Anlaşmalara aykırı silahlandırıyor

Akar, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna 'hayır' dediğimiz zaman biz 'yayılmacı' oluyoruz. Bu eylem ve söylemlerle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Biz diyalog yolunu, güven artırıcı önlemler çerçevesinde dördüncü toplantının yapılması için onları Ankara'ya beklediğimizi söylüyoruz. Biz iki ülkenin halkları bu mevcut zenginliklerden yararlanmak suretiyle güven ve refah içinde yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Fakat bu söylemlerimizin hiçbir zaman bir zafiyet olmadığını da anlamalarını bekliyoruz."