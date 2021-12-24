Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıkladı: 200 bin kişiye istihdam

Sakarya'da yapımı ve kurulum çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) faaliyete geçmesiyle OSB'lerdeki istihdam sayısının 200 bin kişiyi bulması bekleniyor.

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, hem tarım hem turizm hem de sanayide Türkiye'nin en potansiyelli şehrinin Sakarya olduğunu söyledi.

Kentin yeni yapılan lojistik bağlantılarla cazibe değerinin daha da arttığını belirten Kaldırım, bunu büyük ölçekli ihracat yapan firmaların şehre olan yoğun taleplerinden gördüklerini ifade etti.

Vali Kaldırım, yatırım taleplerini gördükleri andan itibaren yeni OSB'ler kurma noktasında çalışmaları başlattıklarını dile getirerek, 8 yeni OSB daha kurulması için çalışmaların devam ettiğini, sanayi alanlarını tarımsal üretim yapılmayan yerlerde planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemle vurguladığı katma değeri yüksek yeşil OSB konseptine odaklandıklarını belirten Kaldırım, "Hem yeni nesil sanayide dünyada ön almak istiyoruz hem de önemli bir ihracatçı şehriyiz, 6 milyar dolara yakın ihracat yapıyor bu şehir, yedinci büyük ihracatçı şehir ama daha da üst basamaklara çıkmak istiyoruz. Önemli bir üretim, ihracat merkezi olma arzusundayız." dedi.

Vali Kaldırım, Sakarya'nın jeotermal kaynaklarının kullanılarak tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, ürünlerin kurutulması ve işlenmesi için bir OSB kurulması çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Hem gıdaya, tarıma dayalı sanayiyi geliştirip tarımı daha katma değerli hale getirme hem de yeni nesil alanlarda Türkiye ve dünyada ön alıp önemli bir yatırım merkezi haline gelmek istiyoruz. Bu sadece sanayi ile değil turizm ve tarımla da el ele yürüyecek bir süreç. Yeni nesil tarım ve turizmde de son derece iddialıyız. Bu üç sektörde de üç temel kriterimiz var. Bunlar katma değerli üretim, en önemli varlığımız olan doğamızı ve çevreyi kirletmeyen temiz üretim ve son derece bereketli olan tarımsal alanlarımıza zarar vermeyen üretim. Özellikle yeni kurulacak OSB'lerin tarım yapılan alanlarda değil de tarım yapılamayan marjinal alanlarda kurulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. İlimize gelen yatırımlarda da son derece seçici davranıyoruz, çevreyi kirletebilecek katma değersiz yatırımları kabul etmiyoruz. Bu yeşili, doğayı, tarımı koruyan konseptle inşallah hem tarım hem turizm hem de sanayide ön almış bir şehir olup hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir cazibe merkezi olma noktasında güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu hedefe de ulaşacağız."

"Sakarya'daki bütün sektörleri 'akıllı' hale getirme düşüncemiz var"

Kaldırım, kentte örnek bir OSB inşa etmeye başladıklarını belirterek, Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 350 hektarlık bir alan üzerine kurulduğunu söyledi. Kaldırım altyapı çalışmalarının sürdüğünü, kendisinin de süreci takip ettiğini kaydetti.

OSB'nin sadece makineye dayalı olmayacağını, savunma sanayisine de bölüm ayırdıklarını dile getiren Kaldırım, "Buradaki tasarımımız biraz farklı. Buranın dünyada örnek bir OSB olmasını istiyoruz. Özellikle mesleki eğitime çok ihtiyacımız var. Kentteki iki üniversitenin de OSB'lerle çok yakın çalışmasını istiyoruz. Orada girişimcilik merkezi, inovasyon, prototipleme, tasarım, Ar-Ge merkezi, kuluçka merkezi ve yazılım köyü planlıyoruz. Endüstri 4.0'a dönük işletmeler olsun, onları besleyen yazılım köyü olsun. Sakarya'daki bütün sektörleri 'akıllı' hale getirme düşüncemiz var. Model olarak Türkiye'de belki bu ilk olacak." diye konuştu.

Kaldırım, OSB'de üniversite öğrencilerinin Ar-Ge yapabileceğini belirterek, "Sadece yatırım merkezi değil bir girişimci okulu, Ar-Ge, inovasyon, tasarım yapılan, üniversite ve meslek liseleriyle çok yakın bir iş birliği halinde oradan da iş adamı, girişimci üreten bir merkeze dönüştürmeyi arzuluyoruz. Bu aynı zamanda yazılım, bilişim boyutuyla da bu şekilde olacak. İnşallah başarılı bir OSB olacak." dedi.

"Yeni OSB'leri kurmamızla inşallah istihdamda 200 bini aşmış olacağız"

OSB'de şu an yer kalmadığını, genişletme çalışmalarının başladığını anlatan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Şu an mevcut haliyle 200'ü aşkın işletme olacak ve hesabımıza göre 20 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor orada ama genişlemeyle beraber bu daha da büyüyecek, talep de fazla. Şu anda 9 OSB, 8 sanayi sitesinde çalışan sayısı 100 bini buluyor. Çalışmalarını başlattığımız yeni OSB'leri kurmamızla inşallah istihdamda 200 bini aşmış olacağız, bu müthiş bir rakam ilimiz için. Belki nitelikli çevreden insanların da gelip istihdam edildiği bir merkez haline hızlı bir şekilde dönüşmüş olacağız."