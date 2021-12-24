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Bağkur emekli maaşı 2022 zam geldi en düşük maaş kaç para olacak?

Bağkur emekli maaşı 2022 zam geldi en düşük maaş kaç para olacak?

Milyonlaca emekli asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından emekliye zam ne kadar olacak sorusuna kilitlendi. Emeklilerin zam oranını ay sonunda açıklanacak olan enflasyon rakamları etkili olacak. Peki SSK, BağKur, Emekli sandığı emeklileri kaç para 2022 maaş zammı olacak? En düşük emekli maaşı 2022'de kaç para olacak?

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Emekliye zam kaç para olacak, 2022 emekli ocak zamlı maaşı ne kadar olacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde. Asgari ücret zammı sonrasında yeni ücret en az 4253 TL oldu. Asgari ücret zammı sonrasında gözler SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarına çevrildi. Emekliler, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alıyorlar. Peki emekli maaşı ne kadar olacak 2022, ek zam var mı?

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak: Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.

SSK, Bağ-KUR emekli maaşı ne olacak: Buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Yüzde 3.5’lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15’e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16’ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.

Ek zam olacak mı: Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi.

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