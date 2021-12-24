Fatih Altaylı sordu: “Dost acı söyler” mi yoksa “Haddini bil ey Putin” mi?

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir” dedi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Dostumuz Putin" hatırlatması yapıp, "Türkiye gibi olmayı da düşülebilecek en kötü durum olarak kavramlaştırıyorsa. Acaba nasıl ele almak lazım?" diye sordu.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Merkez Bankası" benzetmesini hatırlatıp, "Aynı şeyi Türkiye’de birisi söyleyince 'Düşman' ya da en iyimser yaklaşımla 'Dış güçlerin' adamı oluveriyor anında. Bakalım 'Dostum Putin' söyleyince ne olacak" diye sordu. İte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü...

Hala dost kalacak mıyız onunla?

Aynı şeyi Türkiye’de birisi söyleyince “Düşman” ya da en iyimser yaklaşımla “Dış güçlerin” adamı oluveriyor anında.

Bakalım “Dostum Putin” söyleyince ne olacak.

Hala dost kalacak mıyız onunla, yoksa yalan olan sevgimiz el diline mi düşecek!

Rusya’nın tartışmasız tek adamı, otokrat devlet başkanı Vladimir Putin ülkesinin ekonomisinden bahsederken, “Merkez Bankası ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim ama söylemiyorum. Çünkü Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerek. Onların da gerekeni yapması. Merkez Bankası’nın bağımsız ve ihtiyatlı para politikası izlemesine izin vermezsek Türkiye’nin durumuna düşeriz”

“Dost acı söyler” mi yoksa “Haddini bil ey Putin” mi?

Avrupa’nın tartışmasız en otokrat lideri “Merkez Bankası bağımsız olmalı” diyor.

Ve kötü örnek olarak da Türkiye’yi gösteriyorsa eğer.

Türkiye gibi olmayı da düşülebilecek en kötü durum olarak kavramlaştırıyorsa.

Acaba nasıl ele almak lazım?

“Dost acı söyler” diye olumlu mu, yoksa “Haddini bil ey Putin” diyerek olumsuz mu!

Eğer Putin’in “Dostumuz” olarak bunları söyleyebilirse.

Aynı şeyi söyleyen başkaları niye düşmanımız oluyor?

Yok mu bir standardımız!