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Selahattin Demirtaş fena uçtu! Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçilirim

Selahattin Demirtaş fena uçtu! Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçilirim

HDP'nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, çok fena uçtu. Muhalefetin ortak adayı olmak isteyen Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" iddiasında bulundu.

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor” diye uyardı.

Demirtaş, “Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız” diye seslendi.

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