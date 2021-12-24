Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı soruldu! İttifak göndermeli cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya "Onurlu bir görev, ittifak kabul ederse elbette" diye yanıtladı.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanalların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
-Memur ve emekliye yüzde 50 zam yapılmalı
-Katar'ın kapısında dilencillik rolü üstlenemeyiz
-Onurlu bir görev, ittifak kabul ederse elbette (Cumhurbaşkanlığına adaylık sorusu)
-Küçük yatırımcı çarpıldı, bu model sürdürülemez (Kur korumalı TL vadeli mevduat modeli)