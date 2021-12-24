Antalya'da evin altında bulundu! 7'nci yüzyıla ait: Üzerindeki yazıyı gören inanamadı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesine bağlı Side bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda, farklı medeniyetlere ait izler gün yüzüne çıkarılıyor.
Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazıların hız kazanması 2014 yılında alanın 1'inci derece sit alanından kentsel ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile oldu.
Bölgedeki kaçak yapıların yıkılması ile tarihi yapılar tek tek ortaya çıkarılmaya başlandı. Kazıların ardından tarihi yapıların hangi döneme ait oldukları bilimsel çalışma ile belirleniyor.
İlgili parseldeki kazı çalışmaları ve bilimsel sonuçlar, rapor halinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuluyor. Daha sonra parselde yeni yapılaşma için temel aplikasyon projeleri hazırlanarak koruma kuruluna iletiliyor.
Kurul yeni yapılaşmanın tarihi kalıntılara zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını onayladıktan sonra çalışmalara başlanabiliyor. Parselde sergilenmesi gerekli olan alanlar tespit edildikten sonra cam paneller ile koruma altına alınıp, ışıklandırılıyor. Böylece alan, açık hava müzesi haline geliyor. Cam tabakanın nemlenip, tarihi yapıya zarar vermemesi için de çeşitli havalandırma sistemleri kullanılıyor.