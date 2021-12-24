Antalya'da evin altında bulundu! 7'nci yüzyıla ait: Üzerindeki yazıyı gören inanamadı

Antik dönem Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Side'de, arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Kazıların hız kazanması 2014 yılında alanın 1'inci derece sit alanından kentsel ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanına çevrilmesi ile oldu.