Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmeleri! Fiyatları indirmeyen esnafa sanayiciye uyarı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı için bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesi bir konuşma yaparak ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Faiz arttırımı konusunda kendi arkadaşlarından da baskı gördüğünü söyleyen Erdoğan fiyatlardaki indirimler için çağrı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplantı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından sonra katılımcıların ekonomi konusundaki değerlendirmelerini alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Biz IMF'e borcumuzu bitirdik artık işimiz yok ama ana muhalefet otellerin arka kapılarında IMF ile bazı çalışmaları yaptılar. Bizim artık IMF'ye borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok.

-Amacımız güçlü alt yapı içerisinde ülkemizi dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisine sokmaktır. Türkiye'nin aralarında bulunduğu gelişmekte ülkelerin üst lige çıkmak için yaptığı etkiyle gelişmiş ülkelerde bocalama artmıştır.

Tüm güçlerini ekonomiye yönelttiler

-Klasik ekonominin yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, cari fazla ile üretim yoluna yöneldik. Bu tercihin pek çok risk ve soru işareti var. Son 9 yıldır ülkemizin kesintisiz biçimde maruz kaldığı siyasi, askeri ve sosyal tehditlerin içinde zaten bulunan ekonomik boyut 2018'den sonra ilk sıraya çıkmıştır. Türkiye'yi başka şekilde dize getiremeyeceğini görenler tüm güçlerini ekonomiye yöneltmiştir. İçimizde de bu kirli siyasete figüranlık yapmaya gönüllü epeyce siyasi, akademisyen, medya mensubu çıkmıştır.

İtiraf etmek isterim...

-Döviz kurunda anormal dalgalanma karşımıza çıkmıştır. Bu dalgalanmayı faizleri yükselterek baskılamamız yönünde değerlendirmeler oldu. Hatta kendi arkadaşlarımız arasında da aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu itiraf etmek isterim.

Kurun üstündeki köpük kalktı

-Hazırladığımız paketi hazırlamamızla kurun üzerindeki köpüğün 1 günde kalktığını gördük.

Tüm esnaflara ve sanayicilere sesleniyorum

-Fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Tüm esnaflara ve sanayicilere sesleniyorum. Günde birkaç defa etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Dolardaki artışla hangi hızla yükseltiyorlarsa şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz. Konut ve otomobilde de bunu bekliyoruz. Şayet indirim gerçekleşmezse bakanlıklarımız üzerlerine gidecekler.