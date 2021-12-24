Eleştiriler Özgür Demirtaş'ı delirtti! Twitter üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü...

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyadan gelen eleştiriler üzerine adeta çıldırdı. Ekonomi yönetimiyle ilgili eleştirilerini peş peşe sıralayıp, tehdit savurdu...

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Son dönemde yaptığı çıkışlarla iktidar kanıdı ve sosyal medyadaki destekçilerinin hedefindeki isim ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş adeta çıldırdı, Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Özgür Demirtaş, ekonomi yönetimiyle ilgili sorular ve suçlamalar yöneltti. İşte Özgür Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar...

Tek bir video çekmem bütün algınızı bitirir

- Tüm trolleri uyarıyorum: Tehditlerinizi, İftiralarınızı, Yalanlarınızı, Bırakın. Vazgeçin. Tek bir video çekmem bütün algınızı bitirir. Beni ve sevdiklerimi yalnız bırakın.

Tehdidi, yalanı, iftirayı bırakın

1) Benden Trollere son uyarılar: Tehdidi, Yalanı, İftirayı Bırakın. Ülkemiz için doğru olanı bilimsel olanı yapın. 3 Aydır: "Faiz Günahtır. Dolar artarsa artsın. Bizim işimiz Dolarla mı, Biz ÇİN modeline geçiyoruz. Dolar artsın UCUZ işgücü olacak" dediniz Doları arttırdınız

2) Sonra tam 180 derece ÇARK ettiniz. Ve insanlara gelin paranızı yatırın size Dolar artışı kadar EXTRA FAİZ FAİZ FAİZ verelim diyip faizi arttırdınız. Bu sefer de Doları Düşürdünüz. Soru Şu: Madem yapabiliyordunuz: Neden Dolar/TL nin 10'nun üzerine çıkmasına izin verdiniz?

3) Neden son dakikaya kadar Dolar/TL yi azdıracak açıklamalar yaptınız? Neden "ÇİN modeline geçiyoruz. Çin başardı biz de başaracağız. Faizi Düşüreceğiz, Dolar artarsa artsın" dediniz. NEDEN? SONSUZ faiz son dakika da mı aklınıza geldi? Yoksa biliyor muydunuz yapacağınızı?

4) Yapacaktıysanız, neden Dolar /TL'nin 10'nun üzerine çıkmasına İZİN verdiniz? NEDEN? Kimler 18'den Doları Satttı. İsim isim Açıklayın. Uyarıyorum. Eğer benim ve sevdiklerimin hakkında en ufak bir YALAN, İFTİRA ya daha karışırsanız... Beni ve sevdiklerimi Yalnız bırakın.