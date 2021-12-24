BIST 1.851
DOLAR 11,68
EURO 13,25
ALTIN 672,94
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yasaklı içerikleri silmeyen Google'a bakın ne kadar ceza verildi

Yasaklı içerikleri silmeyen Google'a bakın ne kadar ceza verildi

Rus mahkemesi, ülkede yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.

Abone ol

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Google’a açılan davanın duruşması başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Rusya Federasyonu'nda yasaklanmış 16 veri ile ilgili Google'a ihtar verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor kaç gün tatil?
2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor kaç gün tatil?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu
Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu
Eleştiriler Özgür Demirtaş'ı delirtti! Twitter üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü...
Eleştiriler Özgür Demirtaş'ı delirtti! Twitter üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü...
Libya'da seçimler ertelendi Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama
Libya'da seçimler ertelendi Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama
BDDK'dan "danışmanlık hizmeti" iddialarına ilişkin açıklama: Bu yönde bir çalışma bulunmuyor
BDDK'dan "danışmanlık hizmeti" iddialarına ilişkin açıklama: Bu yönde bir çalışma bulunmuyor
2022 sınav tarihleri 2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
2022 sınav tarihleri 2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Ali Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye ağır gelir
Ali Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye ağır gelir
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
31 Aralık okullar öğleden sonra tatil mi yılbaşı tatili kaç gün?
31 Aralık okullar öğleden sonra tatil mi yılbaşı tatili kaç gün?