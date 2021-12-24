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İzmir'de yangın faciası! En büyüğü 3 yaşında 3 kardeş yanarak öldü

İzmir'de yangın faciası! En büyüğü 3 yaşında 3 kardeş yanarak öldü

İZMİR'in Bayındır ilçesinde anne ve babanın evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

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İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

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