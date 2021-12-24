İstanbul'da taksimetre açılış ve taksi kısa mesafe ücretleri de zamlandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında taksi ücretleri de zamlandı. Taksimetre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı. Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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İstanbul'da yüzde 36 zam talebinin kabul edilmesiyle taksi metre ücretleri açılış 5,55 kuruştan 7 liraya yükseldi. Kısa mesafe ücret ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı.

Zam öncesi taksimetre açılış ücreti 5,55 kuruştu. Ayrıca yolculuk başına minimum ücret 14,50 TL olarak ödeniyordu. Zam kararıyla birlikte bu oran da artış gösterdi. Zamlı tarifeye göre taksi açılış ücreti 5,55 kuruştan 7 TL'ye yükseldi. Kısa mesafe ücreti ise 14 lira 50 kuruştan 20 liraya çıktı.

Zamlı tarife yıl başından itibaren geçerli olacak.

Eyüp Aksu yüzde 100 zam istedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise giderlerin arttığını belirterek indi bindi ve kısa mesafe ücretlerinde yüzde 100, kilometre ücretlerinde ise yüzde 60 zam talebinde bulundu.

Araçların süresi 6 ay uzatıldı

İstanbul Taksiler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle ruhsat süresi dolan ticari araçların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti. Toplantıda teklifin 1 yıl yerine 6 ay daha hizmet vermesine yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.