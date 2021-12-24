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İstanbul Mavi Kart ile öğrenci kartı kaç lira oldu! İşte tam ve öğrenci bileti zamlı ücreti

İstanbul Mavi Kart ile öğrenci kartı kaç lira oldu! İşte tam ve öğrenci bileti zamlı ücreti

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine zam geldi. Yüzde 36 oranındaki zam kararıyla tam bilet 5.48 liraya, öğrenci 2.66 liraya, öğretmen bileti 3.01 liraya çıktı. Aylık mavi kart 430 lira olurken, aylık öğrenci kartı da 78 liraya yükseldi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıktı. İstanbul'un ulaşım ücretinin düzenlemesiyle ilgili UKOME olağanüstü toplandı. Toplantıda, elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

Mavi kart ve öğrenci aylık ne kadar oldu?
Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı. Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

En son Temmuz ayında zamlanmıştı

29 Temmuz'da yapılan zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye; 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıkmıştı.

Dün vizeleme ücretlerine yüzde 160 zam gelmişti

İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor. Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.

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