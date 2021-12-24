BIST 1.891
DOLAR 10,73
EURO 12,13
ALTIN 621,31
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve altın çakıldı İslam Memiş'ten 'Şeytana uyup satmayın' uyarısı geldi

Dolar ve altın çakıldı İslam Memiş'ten 'Şeytana uyup satmayın' uyarısı geldi

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, yatırımcılara uyarı geldi. Tüm zaferlerin sabırla kazanıldığını belirten İslam Memiş, "Şeytan, tabi ki alıp sattırarak zarar etmeni isteyecek" deyip yeni uyarılarını sıraladı.

Abone ol

Doların 18 lirayı geçtiği dakikalarda "Dolar ve altın çökecek, acınacak hale gelirsiniz" uyarısı yapan ve ve saatler sonra haklı çıkan İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yeni uyarılar yaptı. "Büyük çöküşler bazen nimettir" diyen İslam Memiş, "Duran şey durduğu yerde kar veya zarar etmez" dedi. İşte İslam Memiş'in Twitter hesabı üzerinden yatırımcılara yeni uyarıları...

Duran şey durduğu yerde kar veya zarar etmez

Sabır ile kazanılmıştır tüm zaferler. Sabırsız olan hep kaybeden olmuştur. Düşüş veya yükseliş önemli değil, önemli olan varlığına sahip çıkmak. Duran şey durduğu yerde kar veya zarar etmez. Sadece acil durumda nakite çevirdiğinde gerçek kar veya zararı görürsün. Diğeri nefisti.

Şeytan kulağına sürekli fısıldayacak

Şeytan sürekli konuşacak kulağına; Alsaydın, satsaydın, şu kadar kazanacaktın, bu kadar kaybedecektin, zengindin, kraldın vs Aslında şeytan alıp sattırarak işini yapıyor. Soru; Sahip çıkarak sen işini yapıyor musun?

Şeytan işini yapıyor, dediklerine sakın uyma!

Şeytan, tabi ki alıp sattırarak zarar etmeni isteyecek, Tabi ki aile içinde huzursuz olmanı, işine konsantre olamamanı, batmanı, kredi kullanarak daha yüklü oynamanı, emanet para ile al-sat yapmanı isteyecek. Bu onun işi. Soru; Senin işin ne? Sen kimsin? Oyuncu mu, yatırımcı mı?

Bebek, düşmeden koşmayı öğrenebilir mi?

Büyük çöküşler bazen nimettir. Kendini sorgulama fırsatın olur. Sözlerin ve hedeflerin olur. En güzeli de sabrı öğrenirsin. Piştiğinde çevrene sabrı tavsiye edersin. Çünkü yanmışsın, pişmişsin ve tecrübeli bir yatırımcı olmuşsun. Bebek, düşmeden koşmayı öğrenebilir mi?

Kimse kazanmadı, kimse de zarar etmedi

Kimse kazanmadı, kimse de zarar etmedi. Herkesin rızkı kenarda duruyor. Üç fazla üç eksik. Önemli olan bıgün değil, yarın. Önemli olan yarın kim rızkından ne kadar yiyebilecek? Kim yarına çıkabilecek? Yarına çıkacağının garantisi yoksa, neyine sevinir, neyine üzülürsün?

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli maaşlarına gelecek zam sızdı! Memur emekli maaşlarına 1.427 lira zam geliyor
Foto Galeri Emekli maaşlarına gelecek zam sızdı! Memur emekli maaşlarına 1.427 lira zam geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Başkan Erdoğan: Daha iyi olacak
Başkan Erdoğan: Daha iyi olacak
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Memurların gelir kaybının giderilmesine yönelik Memur-Sen'den çağrı
Memurların gelir kaybının giderilmesine yönelik Memur-Sen'den çağrı
Ankara'da fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düşen yolcu yaralandı
Ankara'da fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düşen yolcu yaralandı
Sakarya'da sahte içkiden 3 kişi daha hayatını kaybetti
Sakarya'da sahte içkiden 3 kişi daha hayatını kaybetti
Döviz kurundaki sert düşüşün ardından beklenen indirimlere karşı toptancılarından yeni bahane
Döviz kurundaki sert düşüşün ardından beklenen indirimlere karşı toptancılarından yeni bahane
Vladimir Putin: Peygamber Muhammed'e yönelik hakaretler sanat özgürlüğü değildir
Vladimir Putin: Peygamber Muhammed'e yönelik hakaretler sanat özgürlüğü değildir
Türkiye 24 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 24 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
F.Bahçe iddialarının ardından Alex'ten açıklama!
F.Bahçe iddialarının ardından Alex'ten açıklama!
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: TURKOVAC yüzde 100 koruyucu
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: TURKOVAC yüzde 100 koruyucu