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Vladimir Putin: Peygamber Muhammed'e yönelik hakaretler sanat özgürlüğü değildir

Vladimir Putin: Peygamber Muhammed'e yönelik hakaretler sanat özgürlüğü değildir

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Peygamber Muhammed'e yönelik hakaretler sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir" ifadelerini kullandı.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü.

Sanatta özgürlükle ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Putin, şunları kaydetti:

"Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed'e yönelik hakaretler sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir."

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