Doların 20 Türk lirasına yükseleceği varsayımıyla işlem yapan yabancı yatırımcılar ters köşe oldu

TÜRKİYE'deki spekülatörler gibi yabancılar da doların 20 Türk lirasını (TL) aşacağı beklentisi ile TL'nin kaybına bahis oynadı. Dolar artsaydı yatırımlarının 100 katına kadar kazanacaklardı ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kur Korumalı Mevduat Hesabı' hamlesini açıklayınca dolarla birlikte onlar da bir gecede çöktü.

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Tıpkı bahisçilerin yaptığı gibi doların 20 Türk lirasına (TL) yükseleceği varsayımıyla işlem yapan yabancı yatırımcılar hükümetin hamlesiyle ters köşe oldu. Türk lirasına yüzde 40 değer kazandıran gelişmeler dolar için 20 liralık hedef koyan yerli ve yabancı spekülatörleri fena çarptı. Aralık başından itibaren başlayan hareket sırasında yükseldikçe dolar alanlar, bahis oynar gibi TL'nin düşeceği tahminine 1'e 10, 1'e 100 para yatıranlar bir gecede neye uğradığını şaşırdı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; yükseldikçe doları pompalayan spekülatörler pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kur Korumalı Mevduat Hesabı' hamlesi ile büyük kayıplar yaşadı.

Vadeli işlem yapıp taahhüt altına girenlerin tahminleri yerle bir oldu. Pazartesi günü 18,50'leri gören dolar, salı günü 11 TL'lere kadar düşünce vadeli işlem yapan spekülatörler tahminleri gerçekleşmeyince kapatmakla yükümlü oldukları TL hesapları için ellerinde hisse senedi, altın, kripto para, döviz olarak ne bulduysa TL'ye çevirmeye başladı. Bu yüzden kripto işlemlerine aracılık eden piyasalarda zaman zaman kilitlenmeler yaşandı.

Yüzde 300-400 faiz talepleriyle karşılaştılar

Salı günü Alman ve İngiliz bankalarına TL için başvuranlar yüzde 300-400 faiz talepleriyle karşılaştı. Buna rağmen talep durmadı ve bazı bankalardaki TL likiditesi tükendi ve söz konusu bankalar, "TL satışı yapamıyoruz" şeklinde tabelalarla müşterilerine işlemlerin durduğunu duyurdu.

Forex'te batan hesap tutarı bilinmezken Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası (VIOP) olarak bilinen piyasada teminatı yetersiz kalan ve bu nedenle işlem yaptığı aracı kurumdan, "Teminatını kapat" çağrısı alan yatırımcıların ödemekle yükümlü olduğu tutarın 4 milyar lirayı bulduğu öngörülüyor. Özellikle yurt dışında yerleşik yatırımcılar cezalı duruma düşmemek için deyim yerindeyse 'bulduğu yerden' TL almayı sürdürüyor.