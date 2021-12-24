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Ankara'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ağır yaralı

Ankara'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi ağır yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Ali Çelikler (55), ağır yaralı kurtarıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında, Keçiören'e bağlı Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Keçiören Belediyesi ekipleri, Balmumu Sokak'ta kanalizasyondaki tıkanma nedeniyle çalışma başlattı. Alanda 4 metre derinliğinde kanal açılırken, göçük meydana geldi. İşçilerden Ali Çelikler, göçük altında kaldı. Çelikler, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu ağır yaralı kurtarıldı. Ali Çelikler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

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