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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kripto para açıklaması! Adım atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kripto para açıklaması! Adım atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kripto paraların yasallaşması ile ilgili açıklamada bulunarak "Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis'e göndereceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi basını temsilcileriyle buluştu.

Erdoğan toplantıda kripto para konusunda mesjlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı, Kur Korumalı Mevduat için ise "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörünün merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle sıçramaya geçeceğini söyleyen Erdoğan,  "Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz. Bu riskleri almaya değer" diye konuştu.

Körfez ülkeleri ve Azerbaycan ile swap anlaşmaları

Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Olumlu haberler geliyor" dedi.

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