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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kur için flaş açıklama! Merkez dolar aldı mı?

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kur için flaş açıklama! Merkez dolar aldı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

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