Ünlü ekonomist Robin Brooks uyardı: Doların gerçek değeri 9.5 TL

ABD dolarının geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, dolar ile Türk lirası (TL) arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.

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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, yatırımcıları uyardı ve ABD doları için gerçek değerlemenin Türk lirası (TL) olduğunu aktardı.

Doların geçtiğimiz ay spekülatif şekilde yüzde 70 kadar artması ile ilgili konuşan Brooks, dolar ile TL arasında gerçek değerlemenin 9.5 TL olduğunu söyledi.