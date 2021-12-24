Türkiye 24 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 106 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 127 milyon 994 bin 715'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Aralık 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 20 bin 351 oldu.

Yorucu gündeme dönebiliriz

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ.'' ifadelerini kullandı.

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