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Balık fiyatları 30 lira düşecek! Kar yağıdı balık tezgahları dolup taştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balık fiyatları 30 lira düşecek! Kar yağıdı balık tezgahları dolup taştı

TÜRKİYE'yi etkileyen kar yağışı yaşamı olumsuz etkilese de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Kar yağışının balık tezgahlarına olumlu yansımasının bir hafta içerisinde olacağını belirten balıkçılar fiyatların ise 10 ile 30 TL arasında düşeceğini söylüyor.

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Yurdun bazı kesimlerinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de balıkçılar bu durumdan memnun. Karın yağması ile birlikte deniz suyu sıcaklığı düşerken balıklar da lezzetlendi. Bu durumdan en çok balıkçılar memnun olurken tezgahlarda balık bolluğu yaşanması bekleniyor. Balık fiyatlarında önümüzdeki günlerde düşüş yaşanmasını beklediklerini belirten balıkçıklar rakamın ise 10 ile 30 TL arasında gerileyeceğini söylüyor.

"Bu saatten sonra lezzetli balık yiyeceğiz"

Denizlerde balığın bol olduğunu vurgulayan balıkçı Muammer Arduç, "Kar yağmaya başladı ve artık balığın kulağına kar suyu kaçtı. Bu saatten sonra artık lezzetli balık yiyeceğiz. Bir hafta içerisinde tezgahlarımızda bolca balık göreceğiz. Bu ara balık fiyatlarında yükseliş var. Fakat önümüzdeki günlerde fiyatlarda 10 ile 30 TL arasında düşüş bekliyoruz. Şu anda istavritin kilosu 40 TL, hamsi 40 TL, çinakop 60-65 TL arasında değişiyor. Şayet havalar böyle devam ederse önümüzdeki günlerde çinakop 40 TL, hamsi 25, istavrit ise 25 TL'ye kadar düşer" diyerek sözlerini tamamladı.

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