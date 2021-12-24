Daha önce üzerine beton dökülen kuyularda petrol rezervlerine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce üzerine beton dökülen petrol kuyularında yaptıkları incelemelerde petrol rezervlerine ulaştıklarını belirtti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Azerbaycan Enerji Forumu'na katılmak üzere gittiği Bakü'de bir grup gazeteci ile bir araya geldi.

Bakan Dönmez, geçmişte halk arasında sıklıkla dillendirilen, "Petrol vardı, üstünü kapattılar" söyleminin üzerine giderek kapatılan kuyularda petrol üretimi yapıldığını açıkladı.

Petrol bulunan Varınca-1 kuyusuyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye'de ve dünya istatistiklerinde 10 kuyudan 1 veya 2'sinde gaz veya petrol bulunuyor. Bizde de onlarca kuyu açıldı. Bunların bazılarında gaz ve petrol bulundu, bir kısmı da 'kuru' olarak nitelendirildi. Eski bilgilerle de yapılmış aramalar var. Bugün de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuyu açıyor, bulamadığı zaman standartlarına uygun olarak kapatıyor. Fakat Anadolu'da, 'Burada da petrol vardı, üstünü kapattılar' söylemi vardır. Biz de bunun üzerine gittik ve tekrar denedik. Bu kapsamda üretim yaptığımız kuyular oldu" dedi.

"Bu kuyuların kapatılma nedenini bilmiyoruz"

Bakan Dönmez, sözlerine devam ederek, "Bunlardan birisi de Diyarbakır'daki Varınca-1. Petrolün kalitesine göre de kuyular kapatılır. Bazen de maliyet hesabına göre kapatılma oluyor. Sonrasında yine maliyete göre o kuyu karlı olarak değerlendirilince açılıyor. Varınca-1'de ilginç olan, şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" diye konuştu.