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Memurların gelir kaybının giderilmesine yönelik Memur-Sen'den çağrı

Memurların gelir kaybının giderilmesine yönelik Memur-Sen'den çağrı

Memur-Sen Konfederasyonu, Twitter hesabından "Çağrımızdır" mesajıyla yaptığı paylaşımda, kamu görevlilerinin gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

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Memur-Sen'den yapılan "Çağrımızdır" başlıklı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ekonomik bağımsızlık savaşı" olarak çerçevelediği yeni ekonomi politikalarının finansal ayağına ilişkin alınan tedbirlerin, toplumun bütün kesimlerince sahiplenilerek, kısa sürede etkili sonuçlar doğurduğuna şahit olunduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükûmete çağrıda bulunuyoruz"
"Bu çerçevede, söz konusu mücadelenin sürdürülebilmesi adına özellikle kamu görevlilerinin eylül ayından itibaren yaşanan finansal istikrarsızlık nedeniyle maruz kaldığı gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi noktasında hükümete çağrıda bulunuyoruz.

İş dünyası ve esnafa da çağrı
Diğer taraftan, döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesi ile birlikte iş dünyası ve esnaf kesimine, başta zorunlu harcama sepetleri olmak üzere maliyetlerin azalmasını fiyatlara yansıtmalarını ve dolayısıyla sabit gelirli vatandaşları mağdur etmemeleri çağrısında bulunuyoruz."

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