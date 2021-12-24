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Ankara'da fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düşen yolcu yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da fotoğraf çekerken Doğu Ekspresi'nden düşen yolcu yaralandı

ANKARA'da üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'nden fotoğraf çekmek için vagonun kapısını açınca düşerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ANKARA'nın Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'ndeki tren istasyonu mevkiinde meydana gelen olayda; Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne Erzurum'dan binen üniversite öğrencisi Emre Berat Başaran, fotoğraf çekmek için 5'inci vagonun kapısını açtı. Bu sırada dengesini kaybeden Başaran, trenden düştü.

Başaran'ın düştüğünü gören diğer yolcular durumu tren görevlilerine bildirdi. Makinist, treni durdururken yolcular ve görevliler de Başaran'ın yanına koştu. Yaralanan Başaran için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Ayak bileğinde kesi oluşan Başaran, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emre Berat Başaran'ın hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tren, yola devam etti. 

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