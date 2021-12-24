Mohamed Salah imzalayacağı yeni sözleşme ile rekor kıaracak

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig tarihinin en yüksek maaşını alabilir. Kırmızılar sözleşme görüşmelerine devam ettiği Mısırlı yıldıza, yıllık 29 milyon eurodan yeni bir mukavele teklif etme hazırlığı içerisinde.

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Liverpool'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Mohamed Salah, bu sezon çıktığı 24 maçta 22 gol ve 10 asist yaparak inanılması güç bir başarıya imza attı. İngiliz deviyle yeni sözleşme için görüşmelere başlayan Mısırlı yıldız, Premier Lig tarihinin en yüksek maaşını almaya çok yakın.

29 milyon euro kazanan ilk futbolcu olacak

Sporx'in ESPN'den aktardığı habere göre, Liverpool'un Mısırlı yıldıza Premier Lig'deki en yüksek maaşı teklif etmek zorunda kalabileceğini aktardı. Haberde ayrıca, 29 yaşındaki forvetin, ligde yılda 29 milyon euro kazanan ilk oyuncu olabileceği ifade edildi.