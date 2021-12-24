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İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor

İNGİLTERE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 122 bin 186 vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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İNGİLTERE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 120 bini aştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 122 bin 186 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 milyon 891 bin 292'ye ulaştı. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının ise 147 bin 857'ye ulaştığını aktardı.

Omicron vaka sayısı 100 bini aştı

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 23 bin 719 yeni Omicron vakasının tespit edildiği bildirilerek toplam Omicron vaka sayısının 114 bin 625'e ulaştığı aktarıldı. UKHSA, İngiltere'de Omicron nedeniyle şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve hastaneye yatan Omicron vaka sayısının ise 366'ya yükseldiğini açıkladı.

Londra'da 20 kişiden 1'inde Omicron var

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada başkent Londra'da her 20 kişiden 1'inde Kovid-19'un Omicron mutasyonu görüldüğünü ifade ederken pazar gününe kadar bu sayının 10 kişiden 1'e yükselmesi bekleniyor.

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