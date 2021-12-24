Dolar daha da düşecek! Başkan Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, dolar kurundaki gerileyişle ilgili olarak vatandaşın Türk lirasına güvendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurlarındaki düşüşün Türk lirasına olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Dolardaki düşüşün devam edeceğini ve eski yerine geleceğini ifade eden Erdoğan yeni düşüş dalgasıyla ilgili de tarih verdi.

Başkan Erdoğan, A Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Döviz kurundaki dalgalanma ile getirilen yeni mevduat sistemi hakkında konuşan Erdoğan, dolar kurundaki gerilemenin Türk lirasına olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları;

"Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın Türk lirasına güvendiğini güvenmesi gerektiğini gösteriyor.

Dikkat ederseniz şu anda ana muhalefet ve yavruları bunlar Türk lirasını bir kenara koyup daha çok dolara, euroya endekslenmek istiyorlar. Bunun üzerinden hatta asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesinin gerektiğini söylüyorlar. Bu aslında çok ciddi bir yanlış. Hele hele MB'de başkanlık yapmış bir insanın kalkıp o da "Türk lirası tekrardan değer kaybedecektir" demesi çok daha çirkin hiç de yakışmıyor. Daha sonra geri vitese taktı ama artık bunu bu millet yutmaz.

Merkez Bankası acele etmeyecek. Kademeli biçimde burada tekrardan geldiği yere doğru inşallah dönecek ve Türk lirası da orada kendi asli gücünü tam manasıyla bulacak.



"Algıyı bozmuş olduk"

Son dönemlerde özellikle yurt içi yurt dışı, 2008'de de bunun bir benzeri olmuştu. Bu tür hareketler kurlarda görülen ve tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik rasyonel olmayan hareketlenmelerdi. Açıkladığımız Türk lirası varlıkları güçlendirici paketle biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımızda teveccüh göstererek hızlı bir şekilde Türk lirasına geçti.

"Yeni mevduatlar 23.8 milyar liranın üzerinde"

Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibariyle 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor. Bugün ekonomi yazarlarıyla, akademisyenlerle Dolmabahçe'de bir toplantım oldu. O toplantıda hepsini ele alma fırsatımız oldu.

Amacımız yatırımcı, sanayici, tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak Türk lirasını değerli hale getirmek yine Türk lirasının değerine itibar katmaktır. Çünkü kur düzeyi serbest piyasa işleyişiyle olması gereken seviyeye kendisi zaten gelecektir. Benim her zaman bir ifadem var. Para yatağında akar. Buna dikkat etmemiz lazım ve bu yatağı da şimdi buluyor, buldu. Daha iyi olacak, acele etmiyoruz.

"Yeni sistemde vatandaş iki garantiye sahip"

Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yalanlarına, halkımıza aldatmaya devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Ekonomide tasarruf kompozisyonunun makro ekonomik politikalarla uyumlu olması için Türk lirası finansal enstrümanların özenmesi önem arz ediyor. Geliştirilen bu araçla hem kısa vadede vatandaşımızın kur oynaklığından kaynaklı mağduriyetini gideriyoruz. Dikkat edin bu çok önemli. Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası iki Hazine. Yani vatandaşımızın kaybı olmayacak. Özellikle de buradaki mağduriyet ortadan kalkmak üzere 3-6 ve 9 gibi belirlenen vadelerde neyse döviz kuru üzerinden parasını bozduracağı zaman karşılığını aynen alacak.

Kurun stabilizasyonu burada önemli. Bu adımın uzun vadede bütçeye yük olmak yerine olumlu katkı sağlamasını öngörüyoruz. Attığımız bu adımla bu da sağlanmış olacak.

Dolardaki düşüş için tarih verdi

Nasıl bu işi stabil hale getirdiysek bundan sonraki süreçte de bu stabil olarak inşallah yürümüş olacak ve bizim paramız kurdaki bu oynaklıklara esir olmayacak. Stabil bir kur olayı inşallah gerçekleşmiş olacak.

Merkez Bankası acele etmeyecek. Kademeli biçimde burada tekrardan geldiği yere doğru inşallah dönecek ve Türk lirası da orada kendi asli gücünü tam manasıyla bulacak. Bu bir hafta mı sürer 10 gün mü sürer ama biz gerek Merkez Bankası olarak gerek de Hazine olarak gerekli adımları atıyoruz. Herhangi bir oynaklığa neden olmadan neticeyi alalım.

Otomobil bayilerine denetim

Ticaret Bakanlığı bir çok ilde otomobil dispritörleri ve yetkili bayileri nezdinde denetimler başladı. Bunlar yoğun biçimde ve tüm yönleriyle devam ediyor. Bunlara gereken cezalar veriyorlar. Geçtiğimiz günlerde kurulun stokçuluk yaptığı değerlendirilen bir otomobil bayisine en üst sınırdan ceza verildi."