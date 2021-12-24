Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etmişti. MÜSİAD indirim yapan firmaları duyurdu.

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Türk Lirasının büyük değer artışı kaydetmesiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, fiyatlarda indirime giden üyelerin kamuoyuna duyurulacağı bildirilmişti.

'Kararlılığımızı göstereceğiz'

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer almıştı.

İndirim yapan firmalar açıklandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sosyal medya hesabından indirim yapan firmaları açıkladı.