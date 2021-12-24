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Erdoğan açıkladı! Merkez Bankası yine faiz indirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidardaki 19 yıl boyunca faizcilerle mücadele ettiğini söyleyerek Merkez Bankası'nın (MB) yine faiz indireceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizi indirmeye devam edeceklerini söyledi. Faizin artırılmasını isteyenlerle Gezi Parkı'nda "serbest bırakın" çağrısı yapanların aynı safta olduğunu ifade eden Erdoğan, faizle mücadelesinin süreceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Faiz düzeninin zulüm düzeni olduğunu ve fakirin daha fakir zenginin ise daha zengin olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Biz bu düzene savaş açtık. 19 yıldır bunlarla savaş halindeyim. Hiçbir zaman da bu can bu tende olduğu sürece, faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem. Onların ne önünde ne arkasında yer alamam. Çünkü bizim inandığımız değerler içerisinde faizin yeri yok. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunun uygulamasını gördük.

Başbakanlığım döneminde faiz 4,7 veya 6'ya kadar düşmüştü. Enflasyon da 6,7'ye kadar inmişti. Yani doğru orantılı olarak o da iniyor o da iniyor. Ne oldu? İşte Gezi olayları patlak verdi.

Şu anda yine indiriyoruz, inşallah Merkez Bankası'nın bu attığı adımlarla beraber çok kısa zamanda da enflasyonun nasıl indiğini hep beraber izleyeceğiz.


Gezi olayları patlak verdiği zaman bunun arkasında hangi emperyal güçler vardı? O emperyal güçler Türkiye'nin ayağa kalmasını istemeyenlerdi. Bunun için Gezi Parkı olayları patlak verdi. Bay Kemal yine oralarda dönüp dolaşıp duruyordu. Orada bir sıçramada oldu. Ne yazık ki faiz yükseldi aynı biçimde enflasyonda yükseldi.

"Bunlar Sorosçu"

Dikkat edin bugün faiz artırın diyenlerle Gezi'de serbest bırakın diyenler aynı saflardalar. Hiç değişen yok. Bunlar Sorosçu, Sorosçu! Bunların bütün derdi bu ülkeyi faizden para kazanmak suretiyle zengin olanlarla fakiri daha fakir yapanlar aynı safta.

Yeni faiz indirimi sinyali

Buna inşallah fırsat vermeyeceğiz. Şu anda yine indiriyoruz, inşallah Merkez Bankası'nın bu attığı adımlarla beraber çok kısa zamanda da enflasyonun nasıl indiğini hep beraber izleyeceğiz. Göreceğiz bundan bir endişem yok. Bütün meselem faizden sömürünün karşısında durmak."

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