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Dolardaki düşüş sürüyor! O sözler sonrası 1 TL düştü

Dolardaki düşüş sürüyor! O sözler sonrası 1 TL düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizler ve döviz kuruyla ilgili açıklamaları sonrası dolar kurunda bir kez daha 1 liralık düşüş yaşandı. Gün içerisinde 11.98'e kadar çıkan dolar kuru 10.55'e kadar düştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar kurundaki düşüşün süreceğini söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası gün içerisinde 11.98'e kadar çıkan dolan kuru bir kez daha 10.55'e kadar düştü.

Başkan Erdoğan, A Haber canlı yayınında konuştu. Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat sistemi hakkında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, dolardaki düşüşün süreceğini çıktığı yere geri döneceğini söyledi. Merkez Bankası'nın bu konuda aceleci davranmadığını anlatan Erdoğan, düşüşle ilgili bir hafta ya da 10 günlük bir sürenin beklendiğini ifade etti.

Erdoğan konuştu dolar 1 TL düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası dolar kurunda yeniden hareketlilik yaşandı. Gün içerisinde 11.98'e kadar tırmanan dolar kuru, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sert düşerek 10.55'i gördü. Dolar saat 22.59 itibariyle 10.83'ten işlem görüyor.

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