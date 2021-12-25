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İYİ Parti Ali Babacan'ın hayallerine darbe vurdu! İYİ Parti'nin Ali Babacan alerjisi

İYİ Parti Ali Babacan'ın hayallerine darbe vurdu! İYİ Parti'nin Ali Babacan alerjisi

İYİ Parti'de çok kritik bir atama gerçekleşti. İYİ Parti'nin Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın atanması, Türkiye’nin ekonomi yönetiminin Ali Babacan’a bırakılmasını savunanlara bir cevap olarak yorumlandı.

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Korkusuz yazarı Ahmet Takan İYİ Parti’de Samsun Milletvekili  Erhan Usta’nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesiyle boşalan Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın atanmasıyla ilgili bomba kulis bilgileri paylaştı. Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın özgeçmişini paylaşıp, "İYİ Parti’deki Ali Babacan alerjisini net olarak bilenlerdenim, o yüzden bu atamayı çok manidar buldum!" diyen Ahmet Takan şunları yazdı:

"Akşener’in partisindeki yeni görevlendirmeyi farklı okuyorum. Türkiye’nin ekonomi yönetiminin “uluslararası saygınlığı", “finans çevrelerinin güven duyduğu isim”, “Türkiye’ye sıcak para girişini sağlayacak isim” gerekçeleri ile Ali Babacan’a bırakılmasını savunanlara bir nevi cevap oldu bu atama. Zaten, Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın öz geçmişi ile her şey lisan-ı münasiple anlatılmış.”






















“İYİ Parti lideri Meral Akşener, 13’ncü Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Türkiye’nin ekonomik kurtuluş reçetesi içinde önemli bir hamle yaptı. Yeni ekonomi yönetim kadrolarının oluşumunda söz sahibi olacağının mesajını net şekilde verdi” diyen Takan, “İYİ Parti’deki Ali Babacan alerjisini net olarak bilenlerdenim. O yüzden bu atamayı çok manidar buldum!.. Meral Akşener’in önümüzdeki günlerde partisinin ekonomi kurmaylarına yeni isimleri de katacağını duyuyorum…” görüşünü ifade etti.

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