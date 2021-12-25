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Merkel'in politikaları Almanya'yı Rusya'ya mahkum etti

Merkel'in politikaları Almanya'yı Rusya'ya mahkum etti

Elektriğinin yüzde 25’ini 17 nükleer santralden sağlamakta iken santrallerin sayısının 6’ya düşmesiyle enerji darboğazına giren Almanya, Rusya’ya bağımlı hale geldi. Wall Street Journal, Rus doğal gazının ülkeye pahalıya mal olduğunu, 1 megawatt-saat enerjinin 50 avrodan 300 avroya fırladığını yazdı.

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Amerikan ekonomi gazetesi Wall Street Journal (WSJ), önceki gün yayınladığı başyazıda, Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya’nın yaşadığı enerji krizini ele aldı.

Gazete, 10 yıl önce Almanya’nın elektrik ihtiyacının yüzde 25’inin faaliyetteki 17 nükleer santral tarafından karşılandığını ancak eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinden sonra hayata geçirdiği politikalar neticesinde bugün yalnızca 6 nükleer santralin kaldığını belirtti.

Mevcut nükleer santrallerden üçünün de yıl sonunda faaliyetlerini durduracağı bildirilirken, ekonomik, jeopolitik ve iklim çerçevesinde kendine zarar veren bir politikanın zor olduğu ifade edildi.

Almanya Rus doğal gazına bağımlı hale geldi

Nükleer enerjinin devreden çıkmasıyla, Almanya’nın Rus doğal gazına bağımlı hale geldiğine işaret eden WSJ, 2010-2020 döneminde bir megawatt/saat enerji fiyatı ortalamasının 50 euro olduğuna, 2021 içinde ise altı kat artışla 300 euroya fırladığına işaret etti.

Fransa’nın da nükleer enerjiyi devre dışı bırakmaya başlamasıyla benzer bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken gazete, Berlin’in, ülkede elektrik ihtiyacını karşılamak için Moskova’ya her geçen gün bağımlılığının artığını belirterek, Rusya’nın Ukrayna ve Doğu Avrupa’daki siyasetine karşı cılız çıkışlarda bulunmasını da taraflar arasındaki ilişkilerde yaşanan dengesizliğe bağladı. Ayrıca Almanya’nın nükleer karşıtı siyasetinin Avrupa için yıkıcı sonuçlar oluşturacağı uyarısında da bulunuldu.

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