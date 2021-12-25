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Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kazada, 12 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne giden Kasım Çalışkan (48) yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarpıp tarlaya uçtu. Kazada, 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otobüsün yolcularından Edanur Güngör, "Çanakkale'ye gidiyorduk. Ben uyurken otobüs bariyeri aşıyordu. Büyük şok yaşadım. Yaralılar varmış, can kaybı yok şu an" dedi. 

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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