Ahmet Hakan 'küçük yatırımcı çarpıldı' diyenlere sordu! Bu işte senin de payın yok mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, doların çöküşüyle ilgili "çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar” dedi. Muhalefet ve sosyal medya "Bakın bakan itiraf etti" diye ayağa kalktı. Ahmet Hakan ise o soruyu sordu: "Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?"

Abone ol

Dolardaki ani çöküşten en büyük zararı 15, 16, 17 liradan dolar alan küçük yatırımcı zarar gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar” dedi. Muhaleft ve sosyal medyadan gelen eleştirilere Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan bir soru ile cevap verdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

Bakan Nebati itiraf mı etti?

Nebati’nin bu açıklaması üzerine... Kıyameti koparanlar var. Diyorlar ki: “İşte itiraf etti. Demek ki çarpılan küçük yatırımcı olmuş.”

Doğrudur. Kurdaki istikrarsızlık buna yol açmış ve küçük yatırımcı, “sağlam liman” diyerek dolara tutunmuştur. Fakat şöyle bir baktığımda görüyorum ki...

Dolar daha da yükselecek diyen tipler

Nureddin Nebati’nin bu sözlerinin üzerine atlayanların çoğu, “Dolar daha da yükselecek” diye doları körükleyen tipler.

Yahu bir deyiverin hele! “Bunlar daha iyi günlerimiz, dolar daha da yükselecek, bekleyin hele” diyen Nureddin Nebati miydi?

O sözleri söyleyen Durmuş Yılmaz değil miydi?

Yine bir deyiverin bakalım! “Dolar kesin 20’yi, 22’yi görür. Doların düşmesi hayal” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mıydı?

Hepsini geçtim, şunu deyiverin yeter! Doların düşüşe geçtiği akşam bile “Bu bir alım fırsatıdır, dolar yeniden yükselecek” diyen İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz değil miydi?

Yeryüzünün en riyakar tutumu

Dolar gazlaması yapıp küçük yatırımcının dolara yönelmesinde pay sahibi olanlar, şimdi çıkmışlar...

“Olan küçük yatırımcıya oldu, küçük yatırımcı çarpıldı” diye dövünüp sağa sola laf çarpıyorlar. Yeryüzünün en riyakâr tutumu, bu değilse nedir?