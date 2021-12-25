İYİ Partili Aytun Çıray Turkovac'ı Meclis'e taşıdı: Veriler açıklanmalı

İYİ Partili Aytun Çıray, acil kullanım onayı alan yerli aşı Turkovac aşısını meclis gündemine taşıdı. Turkovac'ın araştırma sonuçlarının açıklanmasını istedi.

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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, geçtiğimiz günlerde yerli aşı olarak acil kullanım onayı alan Turkovac aşısını meclis gündemine taşıdı.

Çıray’ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

-Turkovac aşısının Faz 1-2-3 sonuçlarını bilmek istiyoruz. Turkovac'ın henüz bilimsel standartlara göre aşı niteliği kazanmadan Sağlı Bakanlığı'nın acil kullanım onayı vermesi insan sağlığı üzerine kumar oynamaktır,” dedi.

-“Bu iktidar döneminde kapatılan Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün ülkemize ve dünyaya kazandırdığı büyük buluşlarında olduğu gibi, Türkiye'de üretilen ve salgını durduracak aşıları tabi ki sevinçle karşılayacaklarını belirten Çıray, ancak yeterli bilimsel veri olmadan, elde edilen sonuçlar şeffaflıkla açıklanmadan onay verilen bir aşıya da her şeyden önce bir tıp doktoru olarak üzerime düşeni yapmazsam yeminimi çiğnemiş olurum” diye konuştu.

Çıray şöyle devam etti:

İktidar güvenilirliğini kaybettiği için aşılama oranları düşüyor

-Yaklaşık iki yıldır yaşadığımız ve çok kayıplar verdiğimiz pandemi sürecinin yönetiminde en önemli unsur güvenilirliktir.

- Ancak güvenilirliğini çoktan kaybetmiş olan AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığışeffaf olmayan yönetimine devam ederek insanların aşıdan uzaklaşmasına neden olmaktadır.

- BioNTech ve Moderna aşılarına kullanım izni veren bağımsız bilim kurumu FDA bu toplantıları basına açık yapmış ve kameraların karşısında bilim insanları saatlerce tartışmıştır.

-Eğer aşılamanın bir güven duygusuyla yaygınlaşması hedefleniyorsa, yerli aşıdan siyasi bir başarı devşirme çabası bir kenara bırakılmalı, Türk Toraks Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Tabipler Birliği'nin çağrılarına cevap verilmelidir.

-Turkovac aşısının bilimsel sonuçları derhal bilim insanları ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.