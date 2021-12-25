İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ederken, 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.