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Bakan Nureddin Nebati'den sert uyarı: Geliyor Hazine'nin ve Maliye'nin sopası!

Bakan Nureddin Nebati'den sert uyarı: Geliyor Hazine'nin ve Maliye'nin sopası!

Dövizin yükselişi sırasında hızlıca gelen zamlar sonrası sert düşüşün hala fiyatlara yansımaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan. Hazine ve Maliye’nin sopası” dedi.

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AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlenen kampında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, belediye başkanlarına sunum yaparak ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabını ve yeni ekonomi modelinin detaylarını anlattı.

TGRT'nin haberine göre, sunumda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki gösterdiği belirtilen Bakan Nebati, “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası” dedi.

Hedef yüksek büyüme, düşük cari açık

Yeni ekonomi modelinin Türkiye’ye özgü olduğunu belirten Bakan Nebati, yeni modelle yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği belirti.

Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerektiğini belirten Bakan Nebati “Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” dedi.
Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili Bakan Nebati’nin sunumda sistemi örnek bir tablo göstererek anlattığı belirtildi. Örnek tablo ile 100 bin TL yatıran bir müşterinin 3 bin 490 TL mevduat geliri elde ettiği, dövize yatırması durumunda ise parasının 110 bin lira olacağı, bu sebeple aradaki 6 bin 510 TL’nin Merkez Bankası tarafından ödeneceği anlatıldı.

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